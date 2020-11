Fabian: “Napoli? Si piange due volte, quando vieni e quando vai via”

Fabian Ruiz ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ho pianto quando sono arrivato a Napoli, ero da solo. Prima che venissi qui sentivo in tanti parlare male di questa città, mi dicevano della mafia, ma sono soltanto delle dicerie. Quando si arriva a Napoli si piange due volte, quando vieni e quando vai via. All’inizio non parlavo italiano, gli amici e i compagni di squadra mi hanno dato una grossa mano. Giorno dopo giorno sono sempre più innamorato di Napoli. La gente è calorosa, ti vuole bene e questo è bellissimo per ogni calciatore”.