Fabian Ruiz: ” Me ne avevano parlato male ma io sono innamorato di questa città”

Fabian Ruiz, punto fermo in un modulo o nell’altro.

«Il Milan? Non perdono in serie A da 19 partite: è una partita molto difficile e anche molto importante, stiamo lavorando per riuscire a fare del male al Milan e portare i tre punti a casa. Sappiamo che abbiamo l’opportunità di accorciare la classifica rispetto al Milan e avvicinare tutte le squadre che sono in alto»

ha detto lo spagnolo a Sky che ha parlato di Mertens, degli obiettivi del Napoli e di Gattuso. «Dries è tanta roba, giocare vicino a lui rende tutto più facile. Con la qualità, l’esperienza, la personalità si fa trovare sempre pronto.

Lo scudetto? Non si sa, nel calcio tutto può essere. Abbiamo una squadra forte, è compatta e questo ti assicura punti. Con mister Gattuso stiamo lavorando bene, se continuiamo così a fine campionato potremmo essere in alto. Gattuso è un uomo vero, pensa sempre a noi, in caso di difficoltà lui ti è sempre vicino: un allenatore e un amico».

E parla del suo splendido rapporto con Napoli. «Prima che venissi qui sentivo in tanti parlare male di Napoli. Dicono anche che a Napoli si piange due volte, quando arrivi e quando vai via: sono sicuro che farò così. All’inizio piangevo perché sono arrivato qui da solo e non parlavo italiano, gli amici e i compagni di squadra mi hanno dato una grossa mano. Giorno dopo giorno sono sempre più innamorato di Napoli. La gente è calorosa, ti vuole bene e questo è bellissimo». Fonte: (Il Mattino)