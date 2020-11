Fabian Ruiz a Sky: “A Napoli si piange due volte, quando arrivi e quando vai via”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky, a 24 ore dal big-match contro il Milan, il centrocampista Fabian Ruiz, presenta la sfida contro i rossoneri. “Il Milan? Se sono primi in classifica e imbattuti, significa che sono un’ottima squadra, pronta per grandi traguardi. Al tempo stesso lo siamo anche noi per ottenere il massimo e vogliamo fermare la corsa al primato. Su Ibrahimovic è ovvio che è un grandissimo giocatore, unico e non semplice da fermare, noi dovremo giocare di squadra per fermare lui e il resto dei rossoneri, come ci sta dicendo il mister. Prima di venire qui mi dicevano male di questa città, ma si piange due volte quando arrivi e quando te ne vai. Io mi sento più innamorato di Napoli e trovo la gente davvero meravigliosa, oltre che calorosa. Gattuso? Il nostro allenatore è una persona meravigliosa oltre che un amico. Per quanto riguarda lo scudetto non si sa mai, abbiamo una rosa forte e ce la giocheremo fino alla fine”.

