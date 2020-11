David Ospina in dubbio per domani. Hysaj resterà in isolamento a Tirana

Per il tecnico del Napoli Gattuso sono stati giorni non semplici, in trepidante attesa del rientro dei nazionali e alcune notizie non sono buone. Positivi Rrahamani e Hysaj, il terzino albanese resterà in isolamento a Tirana per 14 giorni, prima di nuovi tamponi. Senza dimenticare la lussazione della spalla destra anteriore, dove sta svolgendo terapie e lavoro in palestra. Infine Ospina, ieri tra gruppo e lavoro personalizzato, quindi in dubbio per la porta, al suo posto pronto Meret.

Fonte: CdS