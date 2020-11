Dal Pino: “Siamo arrivati a fare qualcosa di unico”

SVOLTA STORICA

«Ringrazio tutti i presidenti e i fondi di private equity che credono nella nostra industria e sono disposti a investire un miliardo e 700 milioni in questo periodo storico. Però non è ancora nulla di definitivo», spiega il presidente Paolo Dal Pino. «Abbiamo votato un accordo all’unanimità, abbiamo accettato l’offerta finanziaria ma non abbiamo ancora chiuso, non c’è ancora nessun impegno vincolante. È tutto il normale processo che riguarda un’operazione complessa come questa. La cosa che dà più felicità è pensare che in un momento così drammatico per tutto il Paese e per questa industria ci sia la capacità del sistema Serie A di fare. Abbiamo inventato un modello di business e ci abbiamo creduto tutti insieme. Siamo arrivati a fare qualcosa di unico». Nelle prossime assemblee si deciderà su governance e modalità di distribuzione. Fonte: Il Mattino