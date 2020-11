COPPA ITALIA FEMMINILE – Netto successo ad Udine per l’A.s. Roma di Bavagnoli

Questa mattina si è giocata la sfida ad Udine tra il Tavagnacco, compagine di serie B e l’A.s. Roma di Betty Bavagnoli. Le giallorosse si impongono per 0-5. Nel primo tempo a segno: Ohale, Hegerberg e Giugliano, mentre nella ripresa Bonfantini e Severini. L’A.s. Roma ritrova il successo dopo un periodo di belle prestazione ma mancavano i risultati, il Tavagnacco invece punterà alla serie A, dopo la sosta per gli impegni anche dell’Italia.

Fonte: tuttocalciofemminile.com