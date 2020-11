Conferenza stampa di Daniele Bonera: “Domani sarò felice di ritrovare un amico come Gattuso”

In conferenza stampa, all’interno della sala stampa di Milanello, le parole del tecnico dei rossoneri Daniele Bonera che presenta in conferenza la sfida di domani al San Paolo. “Il tifo per il Milan? Sin da bambino avevo la passione per questi colori, arrivò grazie ad un amico di famiglia. L’ultimo successo a Napoli del 2010 fu importante e mi ricordo che fu una partita difficile. Sono felice di ritornare al San Paolo e di ritrovare un amico come Gattuso. Con Rino ci conosciamo da molto tempo ed è speciale dentro e fuori dal campo. Domani sarà una partita importante, ma credo nella responsabilità della squadra, tassello importante per la crescita del gruppo. I ragazzi stanno bene, anche chi è rientrato dalle nazionali, tranne Leao che starà fermo una decina giorni. La mia tattica? Sto sulla stessa lunghezza d’onda con mister Pioli, con lui e il suo staff ci sentiremo solo nella riunione tecnica per evitare confusione. Io le la squadra viviamo sotto pressione, ma è quella giusta. Ci voleva questa sosta, visto i tanti impegni che avevamo avuto, perciò c’è un clima più disteso. Su Rebic dico che non è al 100% perchè ha ancora problemi al gomito, peccato l’assenza di Rafael Leao, ma di soluzioni ne abbiamo tante. Ibrahimovic? Aveva bisogno di staccare mentalmente. E’ da sempre un capo-gruppo e la squadra è più responsabilizzata. Per quanto riguarda i rigori, se lo dice lui che non li calcia, allora toccherà a Kessie. Cahalanoglu? Il contratto non è un tema che mi compete, ma lui ci tiene e tanto alla maglia del Milan. A Napoli è una gara difficile, sappiamo che ogni match ci sono variabili, ma andremo lì per imporre la nostra forza”.

Fonte: Antonio Vitiello Tmw