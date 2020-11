Carlo Alvino: “Il modulo? Qualunque sarà domani il Napoli avrà la testa giusta”

Durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il collega Carlo Alvino sul match di domani sera del San Paolo. “Il modulo? Ognuno ha un’opinione diversa, chi parla del 4-2-3-1, altri il 4-3-3, ma io da buon democristiano dico che qualunque esso sia, si casca bene. Sono certo che domani il Napoli entrerà con la testa giusta, Gattuso è l’allenatore giusto, soprattutto a livello mentale sa caricare la squadra e prepara al meglio la partita. Ibrahimovic? Lo scorso anno sono testimone di una trattativa che stava andando per il verso giusto, ognuno poi smentirà, ma Ancelotti aveva convinto lo svedese ad accettare la maglia azzurra. Sarebbe stato il giocatore perfetto e avrebbe infiammato la piazza partenopea, ma con i se i ma non si va avanti. Sugli infortuni dico che era tutto previsto, De Laurentiis aveva ragione quando parlò di queste gare, non opportuno giocare in periodo Covid-19, ma purtroppo gli interessi di bottega prevalgono rispetto alla logica e il buon senso”.

La Redazione