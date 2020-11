Alvino: “Ibra è stato vicino al Napoli quando c’era Ancelotti”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Ibrahimovic è stato davvero molto vicino al Napoli, quando sulla panchina azzurra sedeva Carletto Ancelotti. Ibrahimovic era felicissimo del ritorno in Italia in azzurro. Ci fu molto più di un approccio con la società partenopea, che insieme al tecnico di Reggiolo aveva chiuso l’operazione di mercato”.

“Ci fu anche una frase sibillina di Ibrahimovic, che io non dimentico. Lui parlò di ritorno in un club storico, che non vinceva da tanto tempo e si riferiva proprio al Napoli, invece quando arrivò al Milan girò tutte le dichiarazioni e disse che si riferiva ai rossoneri, ma non era assolutamente così. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vederlo al Napoli, è uno di quei campioni che sposta gli equilibri. Sarebbe stato molto utile agli azzurri, è veramente un calciatore straordinario”.