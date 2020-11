WOMEN’S CHAMPIONS – Juventus e Fiorentina non saranno teste di serie

Ieri si sono giocate le gare di secondo turno di Women’s Champions, torneo dove entreranno in gioco Juventus e Fiorentina. Per le due squadre italiane allenate da Rita Guarino e Antonio Cincotta, però non saranno teste di serie, come nella passata stagione. La scorsa edizione incontrarono il Barcellona (Juventus) e l’Arsenal (Fiorentina), quindi c’è il rischio di sfide di ferro per le due compagini.

Teste di serie

Lione (FRA, detentori) 145.680

Wolfsburg (GER) 114.090

Barcellona (ESP) 102.140

Paris Saint-Germain (FRA) 98.680

Bayern Monaco (GER) 78.090

Manchester City (ENG) 69.645

Slavia Prahga (CZE) 65.365

Chelsea (ENG) 63.645

Rosengård (SWE) 59.015

Atletico Madrid (ESP) 47.140

Fortuna Hjorring (DEN) 46.385

Brondby (DEN) 45.385

LSK Kvinner (NOR) 44.075

BIIK-Kazygurt (KAZ) 38.570

Glasgow City (SCO)* 36.590

Zurigo (SUI) 34.920 Non teste di serie

Sparta Praga (CZE) 31.365

Fiorentina (ITA) 29.065

FC Minsk (BLR)* 25.270

St. Polten (AUT)* 23.950

Ajax (NED) 23.890

Spartak Subotica (SRB)* 20.615

Goteborg (SWE) 20.015

Juventus (ITA) 17.065

PSV Eindhoven (NED) 10.890

Valerenga (NOR)* 9.075

Gornik Leczna (POL)* 8.285

Servette (SUI) 7.920

WFC Pomurje (SVN)* 6.980

WFC-2 Kharkiv (UKR)* 4.800

SL Benfica (POR)* 3.960

Lanchkhuti (GEO)* 0.000

* Reduce dalle qualificazioni



Il calendario del torneo

Sedicesimi di finale: 9/10 e 15/16 dicembre 2020

Sorteggio ottavi di finale: 16 febbraio

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo

Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: 16 maggio (Gamla Ullevi, Göteborg)