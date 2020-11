Questo pomeriggio a Castel Volturno il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica sera alle ore 20,45 contro il Milan. Si è iniziato con l’attivazione in palestra, a seguire sui campi 1 e 2 dove il gruppo è stato impegnato in una partitina a “mani e piedi”. Poi esercitazione tecnico-tattica e infine partitella a campo ridotto. Sono rientrati tutti i nazionali in gruppo: Insigne, Meret, Ospina, Zielinski, Lobotka e Di Lorenzo.

Fonte: sscnapoli.it