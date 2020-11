Bandiere – Totti per la Roma, Del Piero per la Juve, ma Insigne c’è

E’ riuscito, finalmente, ad entrare nei cuori e nei gusti dei più esigenti? Probabilmente se lo starà chiedendo, Lorenzo Insigne. Certo, l’impegno non è mai mancato, come l’abnegazione e la filosofia del lavoro, però, quanta fatica! Per questo, ora, si gode giustamente il presente, attimo dopo attimo, il momento più bello della sua carriera in Nazionale e con il Napoli, di cui è capitano e leader. Dopo anni e a volte incomprensioni, forse figlie del richiedere ai propri figli sempre il meglio, Lorenzo si sta sempre più consacrando bandiera del Napoli, come lo furono Del Piero per la Juve e Totti per la Roma: questa appena cominciata per lui è la nona stagione consecutiva in maglia azzurra dopo l’esordio nel 2010 a Livorno con Mazzarri.