Top 20 – Il Napoli “scende” di un gradino nel Ranking Uefa

Al momento non si può definire entusiasmante il cammino del Napoli fuori dai confini nazionali, per cui la squadra azzurra “perde” un posto nella particolare classifica del Ranking Uefa. Dal 19esimo al 20esimo posto. Pur sempre nella Top 20. La graduatoria è stata aggiornata in questi giorni in concomitanza con la pausa dei campionati per le gare nazionali. Gli azzurri che sono ancora alla ricerca della qualificazione nel Gruppo F europeo, sono stati scavalcati dall’Ajax. In testa c’è sempre il Bayern Monaco, inseguito sul podio dalle due spagnole Barcellona e Real Madrid. Juventus unica italiana nella Top 10 (al 4° posto). Altra italiana in classifica è la Roma, al 18° posto con 71mila punti.

IlMattino.it