Stabilita la sede per la Supercoppa tra Napoli e Juventus

Sarà Reggio Emilia la sede della finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli. La data in cui il trofeo sarà messo in palio è il 20 gennaio del 2021, uno dei pochi mercoledì in cui i due club non sono impegnati in turni infrasettimanali. La Lega Calcio, a sorpresa, ha dunque optato per lo stadio Mapei (di proprietà del Sassuolo) dopo aver deciso, vista la pandemia, di non farla disputare in Arabia Saudita, come invece era accaduto nelle ultime due edizioni. Napoli e Juventus si sono già affrontate tre volte per la Supercoppa: nel 1990 (al San Paolo), nel 2012 (a Pechino) e nel 2015 (a Doha).

Fonte: Il Mattino