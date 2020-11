Reja: “Insigne? Era negli Allievi in partitella ma Grava non lo prendeva mai”

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli, attuale ct della Nazionale albanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal:

Insigne?

“Me lo ricordo bene quando giocava negli allievi e faceva la partitella al giovedì, c’era Grava che non lo prendeva mai, era sgusciante, scattante. Si vedeva che aveva qualità per emergere. E’ il capitano del Napoli, sta facendo bene così come tutta la squadra”.

Napoli-Milan?

“Sarà una grande sfida tra due squadre in forma, sono contento. Mai come questa volta il Napoli ha una grande occasione, per la rosa che ha, può ambire al titolo, competitiva per le prime posizioni. Quest’anno è la volta buona”.