Secondo un’indiscrezione di Sky Sport, l’intento di Milik sarebbe quello di non aspettare più l’estate, quando potrebbe andar via a parametro zero (l’attuale contratto con il sodalizio partenopeo scadrà infatti il 30 giugno del 2020), per cambiare squadra in maniera definitiva. Arek ha bisogno di giocare, se vuole sperare essere convocato per l’Europeo. Per farlo partire, Aurelio De Laurentiis chiederebbe circa 18 milioni di euro.