Milik, il ritorno del Newcastle: a gennaio potrebbe essere Premier

Milik, se vuole far parte della rappresentativa polacca agli Europei, deve giocare. Il Napoli, se non vuole correre il rischio di perdere il giocatore a zero, deve valutare opzioni ed offerte che lo riguardano. Per entrambe le parti, la soluzione potrebbe arrivare a gennaio. E, il futuro della punta polacca potrebbe essere in Premier League. Infatti, stando a quanto si legge sui tabloid inglesi, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un riavvicinamento tra Newcastle e Napoli. Già precedentemente il club inglese aveva provato a inserirsi nella corsa a Milik, ma senza troppo successo. Il proprietario Mike Ashle avrebbe individuato nel centravanti azzurro uno degli elementi più adatti a rinforzare la squadra a gennaio dopo una proposta da 25 milioni rifiutata dal Napoli ad agosto.

Fonte: IlMattino.it