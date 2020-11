Liga – Osasuna-Huesca: Di Ramirez e Garcia le firme della serata

Osasuna-Huesca 1-1 S. Ramirez (H) 5′, D. Garcia (O) 68′

Primo tempo. La sfida si sblocca al 5′ con la precisa rasoiata di Sandro Ramirez, al 15′ Ferreiro cerca il raddoppio dai 20 metri con un missile respinto in angolo da Sergio Herrera in volo. Al 25′ Inigo Perez controlla la sfera al limite e spara ma Fernandez devia in tuffo, nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio ospite.

Secondo tempo. Nella ripresa Enric sfrutta un pallone vagante in area e conclude a botta sicura ma Andres Fernandez ancora una volta si dimostra provvidenziale in volo, al 68′ arriva il pareggio dell’Osasuna col tocco ravvicinato di David Garcia che sfrutta l’imbucata di Jony. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida si chiude sull’1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Real Sociedad 20-Villarreal 18-Atletico Madrid 17**-Real Madrid 16*-Cadice 14-Granada 14*-Betis 12-Barcellona 11**-Valencia 11-Getafe 11-Osasuna 11*-Elche 11**-Siviglia 10**-Athletic Bilbao 9*-Alavés 9-Eibar 9-Huesca 7-Celta Vigo 7-Valladolid 6-Levante 6*

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri