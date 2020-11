L’accordo in Lega può far decollare la proposta di De Laurentiis

L’ Assemblea di Lega ha detto sì all’ accordo per i fondi. La prima conseguenza di tale accordo potrebbe essere la nascita del canale televisivo della Lega, idea che è nata ed è sempre stata portata avanti dal presidente del Napoli, De Laurentiis. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “ADL aveva presentato ai suoi colleghi uno studio sulle potenzialità di una scelta del genere. E questo lavoro è agli atti del percorso che si sta costruendo verso la nuova media company. Si era stimata una cifra di ricavi per i club di due miliardi e mezzo, più di un miliardo rispetto alle entrate attuali (ma vanno considerati i costi). Con un abbonamento a cifre ridotte (30 euro mensili) per l’utente.”

È chiaro che adesso c’è molto da lavorare, stabilire le tempistiche e valutare le offerte che arriveranno. Ma l’intenzione è di offrire un prodotto innovativo: “Il core business dovrà essere quello di diversificare l’offerta. E quindi non limitarsi a un prodotto che viaggia in direzione dei diritti tv o su internet. Il problema sarà quello di moltiplicare l’offerta, magari proponendo al mercato la Serie A in abbinata con altri eventi. Costruendo un sistema on demand che possa per esempio utilizzare l’archivio delle squadre. Costruendo nuove modalità di fruizione sui social network.”