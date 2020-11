Insigne verso Donnarumma, Lorenzo lo ha già segnato più volte

Domenica ritrova Donnarumma da avversario, il suo compagno di nazionale, il portiere di Castellammare: gli ha già segnato tre gol, e in totale ai rossoneri di gol ne ha realizzati sei (il primo nel Napoli-Milan 2-2 del 2012-2013 e poi la doppietta nel 4-0 a San Siro del 2014-2015). E ora prende la mira per la supersfida alla capolista e per il suo primo gol in questo campionato al San Paolo (l’ultimo lo mise a segno nel 3-1 alla Lazio il primo agosto, ultima giornata dello scorso campionato), i primi due li ha segnati in trasferta con Parma e Benevento. Fonte: Il Mattino