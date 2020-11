Insigne, Mertens e Ruiz: il Napoli è “RE DELLA FINAL FOUR”

Alla Final four della Nations League vi saranno tre calciatori del Napoli: Insigne, stella dell’imbattibile Italia; Fabian, talento esploso nella Spagna, e Mertens, da tempo punto di forza del Belgio. L’ottimo momento del Napoli è confermato dalle prestazioni dei tre azzurri con le nazionali. Non è casuale che capitan Lorenzo ringrazi Gattuso. Rino ha restituito dignità e valore a un ottimo giocatore che una parte del pubblico del San Paolo ha troppo spesso ferito con i fischi. Ha la fiducia dei tecnici e dei compagni e anche il supporto del nuovo procuratore Pisacane, che pensa anzitutto alla serenità del suo assistito, senza mettere sul tavolo questioni economiche o ipotizzare vie di fuga da Napoli, restando tuttavia attento sulla questione ambientale. Per il rinnovo c’è feeling con De Laurentiis e Gattuso e questa è un’ottima premessa. Aspettano un segnale dal Napoli anche Fabian e il suo agente Torres, che ha parlato di una trattativa ferma per il rinnovo del contratto (scadenza 2023). Il costante monitoraggio del 24enne centrocampista da parte di club della Liga (primo tra tutti il Real Madrid) dovrebbe spingere la società azzurra a riannodare i fili della trattativa e a concluderla perché potrebbe essere rischioso farlo dopo l’Europeo. Sui rinnovi inciderà anche il parere di Gattuso, che ha già voluto il prolungamento per Mertens, così bene ambientato nel Napoli e a Napoli da escludere in una recente intervista di tornare in Belgio per chiudere la carriera. Posillipo, il San Paolo, Castel Volturno: questa è la casa di Dries, il principe dei bomber azzurri, che può giocare in tutte le posizioni dell’attacco e che vuol provare a regalare agli amici napoletani la gioia dello scudetto

F De Luca (Il Mattino)