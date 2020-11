(Grafico) Napoli-Milan, Elmas nel ruolo di regista. Out per i rossoneri Rafael Leao

Domenica sera alle ore 20,45 allo stadio San Paolo, il Napoli affronterà il Milan, big-match per il vertice dell’ottava giornata di campionato. In casa azzurra ci sono diversi dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo e attacco. In mediana Bakayoko sembra recuperato, ma si valuterà nei prossimi giorni se schierarlo dal primo minuto al fianco di Fabian Ruiz. In attacco Elmas in vantaggio su Zielinski, mentre Osimhen si è allenato, ma non verrà rischiato per domenica contro i rossoneri. Per il Milan out Rafael Leao, al suo posto Rebic come esterno d’attacco, mentre in difesa Romagnoli torna al fianco di Kjaer.