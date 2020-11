Fabian deve ancora sbloccarsi: Potrebbe essere il Milan la prima “vittima”

LA QUALITÀ TECNICA

Fabian Ruiz è rientrato a casa dalla Spagna e oggi riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno. Nel 4-2-3-1 di Ringhio sta giocando nel centrocampo a due e ha funzionato alla grande soprattutto con Bakayoko compagno di reparto: è lui ad ispirare gli attaccanti con le verticalizzazioni giuste e dare qualità alla manovra in fase offensiva e quando può va al tiro con il suo sinistro a giro. Nel 4-3-3 gioca da mezzala destra. In questa stagione non ha ancora fatto centro, l’anno scorso chiuse a quota quattro reti in campionato e una in Coppa Italia. Il primo anno a Napoli lo chiuse a 7 gol (cinque in campionato, uno in coppa Italia e uno in Europa League) e ora proverà a sbloccarsi nella partita più importante, quella contro la capolista Milan. Fonte: Il Mattino