Parla l’agente di Fabian: “A Napoli è contento, vuole vincere trofei”

PROVA SUPER E RINNOVO FERMO

Una prestazione sontuosa, tra le migliori in assoluto di Fabian Ruiz con la Spagna, sempre più un pezzo pregiato. «A Napoli è molto contento e ha voglia di vincere dei trofei. Il rinnovo, che era stato programmato, è in stand by da tempo e non ci sono stati passi avanti. Quando si concluderà questa stagione gli rimarranno solo due anni di contratto», ha sottolineato il suo agente Alvaro Torres a Goal.com toccando l’argomento rinnovo e sottolineando che la trattativa è ferma da tempo e aggiungendo. «Fabian è titolare e un giocatore importante nel Napoli e nella Nazionale spagnola e credo che sarà ancora più importante per entrambe». Fonte: Il Mattino