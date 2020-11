DIFESA – Ballottaggio Ospina-Meret. Oggi si conosceranno le condizioni di Rrahamani

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica 22 Novembre alle ore 20,45 contro il Milan allo stadio San Paolo. Arrivano buone notizie per quanto riguarda Ospina, nulla di serio l’infortunio subito in Colombia, ma alla fine dovrebbe spuntarla Meret per non correre rischi a livello fisico. Per il resto certa l’assenza di Hysaj, a causa della positività, giocherà Mario Rui. Oggi infine lo staff medico valuterà le condizioni di Rrahamani uscito per l’infortunio alla spalla nel corso di Kosovo-Moldavia. I due centrali saranno Koulibaly-Manolas.

Fonte: Il Mattino