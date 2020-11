Contro il Milan Mertens presente in entrambi i moduli

Al momento è davvero difficile se non impossibile sbilanciarsi: il centro sportivo di Castel Volturno sembra ancora uno scalo aeroportuale e Rino stesso è curioso di conoscere a fondo lo stato di tutti i reduci degli impegni internazionali prima di prendere una decisione. Però le idee, ovviamente, non mancano, non sono mai mancate, e oltre all’ipotesi di confermare il 4-2-3-1 anche senza Osimhen, ovvero il totem del cambio tattico, l’allenatore tiene fortemente in considerazione il ritorno al 4-3-3. Almeno per il Milan: il tridente Lozano-Mertens-Insigne e un centrocampo con Fabian, Bakayoko e uno tra Elmas e Zielinski. O magari Demme in regia: tutto dipende da come Gattuso vorrà impostare e gestire la partita. La grande sfida da primato: di inizio stagione, certo, ma comunque pieno di significati.

Fonte: CdS