Con il 4-2-3-1 Merten s ritrova la sua “vecchia” posizione da goleador

La prima scelta, comunque, resta la solita della stagione: 4-2-3-1, dicevamo. Con Dries Mertens nuovamente centravanti ed Elmas, che al momento sembra decisamente avanti rispetto a Zielinski da un punto di vista fisico, alle sue spalle. Piotr, comunque, è in crescita e lo hanno dimostrato anche i 71 minuti collezionati mercoledì con la nazionale polacca nella casella del tris di trequarti – guarda caso -, ma il giovanotto macedone in quella posizione piace molto a Gattuso. Anzi, gli piace in generale per l’esplosività fisica e più che mai in quel ruolo, tra l’altro recitato in nazionale proprio come il compagno. Non resta che attendere gli allenamenti di oggi e domani per testare le condizioni di entrambi. Fonte: CdS