CENTROCAMPO – Bakayoko, recupero “chiave” per i moduli di Gattuso

Ieri mattina a Castel Volturno, Gattuso ha rivisto in campo Bakayoko, rimasto a casa nei giorni a casa, a causa di un attacco influenzale, quindi torna tra i disponibili per la sfida di domenica sera contro il Milan. Il mediano francese, tra l’altro ex della partita, è fondamentale a livello tattico, la chiave per bloccare la squadra avversaria e poi affidarsi a Fabian Ruiz per la fase d’impostazione. Due possibili moduli 4-3-3 3 e 4-2-3-1, ma tutto dipende da Bakayoko, elemento indispensabile per il gioco degli azzurri e per un big-match che vale per il vertice.

Fonte: Il Mattino