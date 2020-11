ATTACCO – Insigne e Mertens, fanno felice Gattuso

Il Napoli finalmente sta tornando quasi al completo, ad eccezione di Hysaj, rimasto in Albania a causa del Covid-19, ma per il resto oggi ci saranno gli ultimi reduci dalle Nazionali. Ieri si sono allenati a parte Mertens e Insigne, senza la presenza dei calciatori e del mister, per essere al top della forma in vista del Milan. Il capitano tra l’altro è reduce da due ottime prestazioni con l’Italia, mentre il belga ha segnato una splendida rete su punizione. Un modo per far felice il tecnico degli azzurri e per dimostrarsi sempre più attaccati alla maglia partenopea.

Fonte: Gazzetta dello Sport