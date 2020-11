Antonio Vitiello: “Per il Milan il Napoli è un vero e proprio tabù”

A “Marte Sport Live”, Antonio Vitiello, giornalista: “Per i club gli impegni per la Nazionale sono un po’ un terno al lotto. Al Napoli è andata male, il Milan deve valutare Leao che ha subito un fastidio muscolare con il Portogallo Under 21. Credo che dal primo minuto giocherà Rebic. Che è completamente recuperato. E non è andato in Nazionale. Per migliorare la sua condizione atletica. Saelemaekers ha smaltito la pubalgia. Ha recuperato anche Musacchio. Quindi la rosa è praticamente completa. Nell’ultimo Napoli-Milan vinto dai rossoneri c’erano in campo Ibrahimovic, Gattuso e Bonera. Due saranno in panchina. Ibra è l’unico reduce. E vuole chiudere il cerchio. A 39 anni trascina il gruppo non solo con gol e assist. Ma proprio a livello mentale. Da quando c’è lui, tutti stanno dando qualcosa in più. Per il Milan il Napoli è un vero e proprio tabù e per la prima volta si presenta contro gli avversari da prima in classifica, stavolta può davvero giocarsela.

Fonte: Radio Marte