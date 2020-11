Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Io non so chi schiererà Gennaro Gattuso contro il Milan, non conosco gli interpreti. Ho una certezza. Dico che il Napoli giocherà con il 4-2-3-1. Il coach calabrese ha mandato un messaggio ai suoi calciatori: il Napoli non deve perdere la sua identità anche se ci saranno diverse assenze”.