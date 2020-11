Vitiello: “Napoli-Milan? C’è un solo vero ballottaggio per i rossoneri”

Antonio Vitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Proprio in questi giorni c’è stata la conferma della positività di Pioli, ha fatto il tampone molecolare, sicuramente non ci sarà contro il Napoli e in Europa League, rischia anche la gara contro la Fiorentina. Il Milan riprende oggi ad allenarsi, i rossoneri hanno 16 giocatori fuori per le Nazionali. Sono presenti pochi giocatori più i Primavera però restano giocatori di un certo peso come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Rebic. Pioli mi ha sorpreso tanto, ha superato una situazione clamorosa e caotica. Rangnick doveva prendere il suo posto ma lui con lavoro, dedizione e dialogo ha portato tutti dalla sua parte, portando tutti dalla sua parte. Mancherà al Milan in queste partite delicate. Il club in queste ore sta provvedendo a sistemare una sorta di video live per consentire al tecnico di vedere gli allenamenti e intervenire a distanza. Ballottaggi? L’unico vero ci sarà tra Leao e Rebic“.