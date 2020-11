Serie A: Stretta finale per ottenere 1,65 miliardi per i diritti tv

L’assemblea di Lega lascia la sede di Milano e si trasferisce nella Capitale. In presenza, i venti presidenti ascolteranno la relazione di Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis sulla trattativa per la cessione del 10% della Lega SerieA Servizi (la newco dei diritti tv) alla cordata composta da Advent, Cvc e Fsi. Siamo alla stretta finale. Il comitato è riuscito a ottenere circa 1,65 miliardi. Dunque, oggi dovrebbe arrivare il via libera all’operazione che consentirà ai club della serie A di incassare liquidità importante in questi momenti di stretta legata al Covid.

In pratica, dunque, la Lega di A è stata valutata 16,5 miliardi. L’operazione che verrà varata oggi è solo commerciale e pare che al momento solo Lotito e Percassi abbiano ancora qualche perplessità. Servono 14 sì. Poi si dovrà approvare il criterio di spartizione. De Laurentiis ha lavorato a questa operazione in queste settimane, parallelamente al ricorso per il 3-0 a tavolino. La governance della Lega resta invariata con Dal Pino presidente e De Siervo amministratore delegato. Entro il 15 marzo, intanto, si attende anche l’elezione dei vertici della Figc. In piena pandemia, già venti federazioni hanno svolto le elezioni, secondo quanto disposto dal Coni. Difficilmente le elezioni della Federcalcio slitteranno. Con il secondo atto del duello Gravina-Sibilia. Fonte: Il Mattino