Osimhen già pronto per Castel Volturno, si allenerà con un tutore speciale

Stamane a Castel Volturno, mister 80 milioni dovrebbe già riprendere gli allenamenti sia pure con un tutore che gli servirà per immobilizzare la spalle ed evitare altri fastidi. In ogni caso, quando non si allena non ha bisogno del tutore, segnale questo di una situazione alla spalla che non è da allerta rossa. In ogni caso, ogni giorno verrà valutata la condizione della spalla di Osimhen. Tre giorni sembrano pochi ma con questo tipo di contrattempo non lo sono. In ogni caso, non è un dubbio di poco conto: perché dal suo forfait dipendono un bel po’ di enigmi, compreso il possibile ritorno al 4-3-3 con Mertens al centro dell’attacco nella gara con il Milan. È una opzione che Gattuso e il vice Riccio tengono aperta questa settimana come non mai. Anche perché vanno valutate le condizioni di un’altra pedina chiave che consente di giocare a 4 in avanti, ovvero Bakayoko. Fonte: Il Mattino