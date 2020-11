Oma Akatugba: “Osimhen voleva giocare contro il Milan. Lui vuole vincere sempre”

Nel corso della trasmissione di Radio CrC “Un sogno del Cuore”, è intervenuto il giornalista Oma Akatugba, sulle condizioni fisiche di Osimhen. “La lussazione alla spalla già operata in passato costringerà Victor a stare fermo circa due settimane. Al massimo tre Victor è molto arrabbiato per questo infortunio. Avrebbe voluto giocare contro il Milan per aiutare il Napoli a vincere una gara così importante. Victor è un perfezionista come Cristiano Ronaldo. Il suo desiderio è vincere sempre. Adesso sta facendo terapie e lavoro in palestra, i medici del Napoli lo monitoreranno costantemente. Per me Victor si è reso protagonista di un inizio di stagione altalenante, finora alti e bassi, perché sta ancora studiando il modo di segnare gol a grappoli anche in Serie A. Gattuso lo sta aiutando molto. Grazie al mister, sta migliorando il suo inserimento sia nel calcio italiano sia nella squadra azzurra”.

La Redazione