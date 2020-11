Monitoraggio Inter: il club punta Maksimovic, gratis, a luglio

Oltre a monitorare costantemente l’evolversi della “situazione” Milik, l’Inter ha gli occhi puntati in casa Napoli anche per tenere sotto controllo altro. Altro che risponde al nome di Nikola Maksimovic. Nei piani della società nerazzurra c’è l’idea di prendere il difensore del Napoli, gratis, a luglio. Secondo quanto scrive Tuttosport, il serbo che è in scadenza di contratto, non riesce a trovare un’intesa soddisfacente con la società di De Laurentiis, essendoci troppa distanza tra domanda ed offerta. Sul quotidiano si legge: “L’opportunità Maksimovic a zero intriga, anche perché il serbo avrebbe l’esperienza giusta ad alti livelli per inserirsi nella rosa dell’Inter e non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi alla linea a tre di Conte”. Il difensore, infatti, può giocare sia da centrale che da terzino destro, come già fatto sia con Ancelotti che con Gattuso. “Inoltre, prendendolo a zero, l’Inter avrebbe dal primo luglio già un’alternativa a costo zero qualora dovesse tornare d’attualità nei prossimi mesi la cessione di Skriniar”.