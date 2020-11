Milan – Ecco la formazione anti-Napoli: Un solo ballottaggio

UN SOLO DUBBIO

Il Milan sta facendo il possibile per non far pesare alla squadra l’assenza dell’allenatore, ma la buona notizia per il gruppo è che l’infermeria da qualche giorno si è completamente svuotata perché Mateo Musacchio è arruolabile per Napoli, e anche Alexis Saelemaekers ha smaltito l’infiammazione al pube e sarà quasi sicuramente titolare. L’unico vero ballottaggio è tra Ante Rebic e Rafael Leão. Con il croato in vantaggio perché ha potuto allenarsi con calma a Milanello mentre il portoghese tornerà solo a poche ore dalla sfida al San Paolo. L’ex punta dell’Eintracht ha lavorato duramente per recuperare dalla lussazione al gomito e i giorni di sosta sono serviti per migliorare la condizione fisica. La formazione anti-Napoli sarà la stessa delle ultime uscite con Çalhanoglu in appoggio a Ibra, a centrocampo Bennacer e Kessie saranno i titolari. In difesa Romagnoli e Kjaer al centro mentre Calabria e Theo Hernandez occuperanno le corsie esterne. Fonte: CdS