Maldera: “I valori tecnici in Napoli-Milan sono altissimi da entrambe le parti”

Su Radio KISS KISS NAPOLI, è intervenuto Andrea Maldera (match Analist Ucraina), ecco le sue parole: “Come leader tecnico del Milan c’è Ibra, però fuori dal campo molto importanti sono le figure di Maldini e Pioli. Gattuso ha la capacità di essere credibile e di farsi accettarre dal gruppo. I valori tecnici in Napoli-Milan sono altissimi da entrambe le parti. Il Milan in fase offensiva è molto verticale e diretto. Domenica sera la qualità in campo sarà alta. Il Napoli ragiona di più e privilegia il palleggio. La partita si deciderà in difesa”