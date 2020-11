Lozano: “Futuro? Ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare…”

Il calciatore del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TV Azteca Deportes:

Futuro?

“Mi piace il calcio italiano, è difficile e complicato ma è da quando arrivai al PSV Eindhoven che avevo l’intenzione di misurarmi in un campionato più competitivo. Adesso l’ho raggiunto, quindi me ne voglio porre un altro: nel futuro non si può mai sapere cosa possa succedere, dipende da tante cose. Ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, per dirne uno il Barcellona, ma la cosa migliore nei prossimi anni sarebbe un club in cui riuscissi ad inserirmi nel migliore dei modi”.