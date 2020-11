Lisa Boattin (Juventus): “Ci sentiamo pronte per superare il turno in Champions”

C’è la sosta per gli impegni della Nazionale di Bertolini, ma anche la Coppa Italia, dove vedrà impegnata tra le altre la Juventus di mister Rita Guarino. Ai microfoni della t.v. telematica bianconera le parole di Lisa Boattin. “Sapevamo che contro la Florentia non sarebbe stato facile, lo scorso anno avevamo perso dei punti e per questo siamo felici delle vittoria. Il gol subito è stato un colpo di sfortuna perché meritavamo di chiudere il primo tempo in vantaggio, ma volevamo vincere e ci siamo riuscite. 600 giorni da imbattute? Significa tanto e anche tanto lavoro. Questo traguardo lo raggiungi tutte insieme, è il significato del lavoro fatto in settimana, giorno dopo giorno e speriamo di continuare. La Coppa Italia è una competizione diversa dal campionato perché non la giochi sempre, ci aspetta una sfida dura sul campo del Bari e vogliamo ripeterci perché nel nostro dna c’è la vittoria. Champions League? Ci sentiamo più pronte, anche l’anno scorso col Barcellona abbiamo visto quanto teniamo alla Champions, vogliamo andare oltre i sedicesimi e speriamo in un buon sorteggio ma pensiamo solo a giocare”.

La Redazione