La moviola di Bosnia/Italia: Artur Dias non brilla: sul Gallo era rigore netto

La moviola di Edmondo Pinna (CdS)

Non si capisce bene se in Europa si siano persi gli arbitri più bravi. Di sicuro il portoghese Artur Dias non è mai stato un fenomeno, ma neanche un brocco. Eppure il modo con cui ha perso il rigore su Belotti è da categorie dilettanti, lo si vedeva ad occhio nudo. L’altra spiegazione: ormai abituati al tutor-VAR, hanno perso la loro capacità di fare gli arbitri. Non convince dal punto di vista disciplinare (la Bosnia non è stata tenera), ok i due gol azzurri.

DA RIGORE

Belotti entra in area tallonato da Hadzikadunic che decide di intervenire in maniera ingenua, va in scivolata, non prende mai il pallone, ma con la gamba sinistra raccolta, colpisce la sinistra del Gallo. L’arbitro aspetta un suggerimento dall’assistente numero due, Paulo Soares, che non arriva (ah, ci fosse stato il VAR, e forse è quello che si attendeva). Era calcio di rigore.

REGOLARI

Entrambi regolari i due gol realizzati dall’Italia. Sul primo, non ci sono infrazioni sia sull’azione (di gioco il contrasto fra Locatelli e Corluka), sia sulla finalizzazione (Sanicanin e Hadzikadunic tengono in gioco Belotti sull’assist di Insigne). Sul secondo, al momento del lancio di Locatelli, Tatar e Sanicanin tengono in gioco Berardi.

Fonte: (Cds)