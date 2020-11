La “maledizione” della spalla destra, dopo Osimhen ecco Rrahmani

Per Gattuso le nazionali questa volta non gli hanno dato una mano. Il tecnico del Napoli dovrà fare a meno di Hysaj, positivo al Covid-19, Osimhen, lussazione alla spalla destra, Ospina problema fisico e infine Rrahamani. Il difensore del Kosovo è uscito dopo 20 minuti nel corso della sfida contro la Moldavia, lo stesso problema della punta del Lille. Oggi l’ex Hellas Verona rientrerà in Italia e farà accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.

Fonte: CdS