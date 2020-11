Jacomuzzi: “Milik-Everton? Occasione di mercato conveniente”

L’osservatore Carlo Jacomuzzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete:

Nazionali?

“Siamo soggiogati dall’UEFA, questo è il gioco”.

Milik all’Everton?

“Abbiamo rescisso il contratto quindi non ho particolari conoscenze. Mi sembra però che l’attacco della squadra sia molto scoperto, sono rimasti solo Calvert-Lewin e Richarlison, così come Tosun che però è rimasto fermo per 6 mesi. Prendendo James Rodriguez e Allan, l’Everton dovrebbe cercare di avere un top. Quella di Milik sarebbe un’operazione di mercato conveniente per entrambe le parti. La conoscenza dell’allenatore può favorire, Milik peraltro può adattarsi benissimo al calcio inglese. Come proposta potrebbe essere interessante. Milik è un giocatore quotato, di valore, non un rincalzo. Potrebbe nascere qualche possibilità nel calciomercato di gennaio ma tutti quanti vorranno risparmiare”.

Si può trovare un agreement. Inizio di stagione dell’Everton?

“Adesso Ancelotti gode di un credito immenso in Inghilterra per quello che lui ha fatto, si porta dietro questo vantaggio. A conti fatti però contro il Liverpool c’è stato un pareggio salvato all’ultimo secondo e poi sono arrivate delle sconfitte consecutive. L’Everton ha fatto una campagna acquisti di spessore, aspira a entrare tra le prime 5 del calcio inglese. Ora ha dei turni abbordabili, poi una serie di partite difficili prima del mercato”.