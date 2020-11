ITALIA- Il centrocampo azzurro: Tutti sullo stesso altissimo piano!

Tre “mostri” a centrocampo. Il Corriere dello sport dà ai tre la stessa alta valutazione:

Barella 7

Ovunque, come sempre. Attacchi, recuperi, cross, appoggi, questo ragazzo ha una dote straordinaria: si fa trovare dove serve.

Jorginho 7

Nei primi 45’, col risultato da conquistare a tutti i costi, non è una partita che possa far risplendere il suo gioco, come lo era stata quella con la Polonia. No, qui servono equilibrio, senso della posizione, ragionamento, tutte qualità di cui il regista del Chelsea dispone e che mette a disposizione della squadra. Una volta in vantaggio, però, mette dentro anche i suoi tocchi di classe.

Locatelli 7

Si alterna a Jorginho nel compito di costruttore del gioco. I modi e i tempi sono giusti. L’assist per il 2-0 di Berardi è da applausi, ma al tempo stesso è anche facile: per entrambi scatta il timer come succede nel Sassuolo.