In vista del Milan per Ospina un recupero a tempo di record

A poche ore dalla sfida in Ecuador, il portiere della Colombia David Ospina aveva subito un problema muscolare, saltando la sfida di qualificazione per la Copa America. Ovviamente il tutto aveva preoccupato mister Gattuso, in vista delle prossime sfide tra campionato ed Europa League. La buona notizia è che non sembra nulla di serio, è stato risparmiato dal c.t. dei “cafeteros” per precauzione e non è da escludere che possa esserci domenica contro i rossoneri.

Fonte: Il Mattino