In vista del Milan, cauto ottimismo attorno a Bakayoko

Dalla preoccupazione della giornata di martedì, al cauto ottimismo di ieri. Per Bakayoko saranno ore importanti per capire se potrà scendere in campo contro il Milan, tra l’altro uno dei due ex della sfida. La febbre già ieri è scesa e nella giornata di oggi si deciderà se farlo rientrare in gruppo. Dovesse avvenire questo passaggio, si allenerebbe a parte e un po’ con la squadra. Per il mister dei partenopei averlo contro i rossoneri sarebbe un vantaggio anche a livello tattico, così non stravolgerebbe il modulo, ma filtra da Castel Volturno un cauto ottimismo.

Fonte: Il Mattino