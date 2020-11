Il doppio ex G. Galli: “Meret? Tecnicamente il più forte d’Italia, gli manca solo una cosa”

Giovanni Galli, uno che ha scritto la storia rossonera con la squadra da favola di Sacchi e che in quella azzurra è capitato nell’incubo dell’addio traumatico di Maradona, sa bene che la partita in programma domenica al San Paolo vale molto per la classifica e le rispettive ambizioni. Eccolo ai microfoni del CdS intervistato da Fabio Mandarini

Da ex portiere, da maestro, come inquadra il duello a distanza tra i due colleghi di Nazionale, Meret e Donnarumma? «Sono completamente diversi: secondo me Meret è il portiere più forte d’Italia tecnicamente, ma dovrebbe fare il salto e crescere in personalità. Cosa che invece Donnarumma ha in dote. Ha grande fisicità e imponenza ma anche carattere e freddezza: in campo la vedi, la trasmette. Per dirla in napoletano, Meret deve acquisire un po’ di cazzimma».