Hysaj “isolato” resta in Albania: il Napoli non l’ha presa bene

Tanto suonò che piovve. E di sicuro chi lo prevedeva da tempo non può averla presa bene. Hysaj, risultato positivo al Covid 19, in Nazionale, resta in Albania. È in isolamento nella sua casa di Scutari e non ha alcun tipo di sintomo. Il Napoli aveva previsto con anticipo che uscire fuori dalla “bolla” era pericoloso. Il terzino resterà in patria almeno 10 giorni, potendo rientrare solo una volta negativizzato. Ieri Gattuso lo ha chiamato per rassicurarsi personalmente delle sue condizioni. Al suo posto, si scalda Mario Rui che dopo essere stato punito con il Bologna per lo scarso impegno in allenamento, ha la grande chance per il suo riscatto personale.

Il Mattino