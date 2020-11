Gattuso valuta il ritorno al passato: 4-3-3 e Mertens falso nueve

L’indisponibilità di Osimhen e i dubbi sull’ impiego di Bakayoko, fanno riflettere Gattuso. Senza la punta nigeriana e l’apporto dell’ ex milanista in mediana, il 4-2-3-1 potrebbe risultare improbabile. Senza i due uomini in questione, il tecnico azzurro potrebbe decidere di tornare al passato recente: 4-3-3 e Dries Mertens nel ruolo di falso nueve. Un “posto” nel quale il belga ha sempre dimostrato di starci benissimo. Sia Gattuso che il suo vice stanno valutando l’ipotesi. Ovviamente il tutto è legato alle condizione dei calciatori. Per Osimhen il recupero in extremis appare francamente improbabile, mentre qualche chance in più c’è per Bakayoko che potrebbe anche recuperare in tempo. Anche se, vista la febbre di questi giorni, si sarebbe allenato davvero poco.

Il Mattino