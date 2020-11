Fissata la gara del ritorno in campo di Osimhen

Ieri pomeriggio a Villa Stuart Victor Osimhen ha saputo l’entità del suo infortunio, subito nel corso della sfida Nigeria-Sierra Leone, al minuto 78. Per la punta del Napoli si tratta di una lussazione anteriore della spalla destra, per fortuna non si dovrà operare, però il tutto verrà valutato giorno dopo giorno. Gattuso e il club azzurro tirano un sospiro di sollievo, nulla di grave. Osimhen salterà il Milan e la gara di Europa League contro il Rijeka. Se tutto va come deve andare l’attaccante ex Lille, potrebbe tornare in campo il 29 Novembre alle ore 20,45 contro la Roma. Una sfida importante dove affronterebbe Dzeko, un duello tra giganti, sempre se il bosniaco recupera dal Covid-19.

Fonte: Corriere dello Sport